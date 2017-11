Em conjunto com a Universodidade de Oxford, uma equipa de cientistas do programa BBC ‘Trist Me I’m a Doctor’, voltou a analisar o impacto que a falta de horas de sono tem na saúde.

Para a realização do estudo, foram analisados quatro voluntários que, por sorte, têm a capacidade de dormir várias horas e bem. Estes participantes tinham o hábito de dormir cerca de oito horas por noite, mas no estudo foram desafiados a dormir apenas quatro horas em três noites seguidas.

Os participantes, ao longo destes três dias de experiência, tiveram que gravar alguns vídeos do seu dia-a-dia e preencher um questionário acerca do seu estado emocional, físico e de humor. Não foi complicado entender, através do questionário, como apenas três noites mal dormidas conseguem ter um verdadeiro impacto no organismo do ser humano.

"Houve um aumento da ansiedade, da depressão e do stress. Também aumentou a paranoia e o sentimento de desconfiança em relação às outras pessoas", conta a mentora do estudo, Sarah Reeve.

São muitos os estudos que provam que noites mal dormidas têm um sincero impacto negativo na saúde das pessoas, e de acordo com a Associação Portuguesa do Sono, a qualidade do sono tem um impacto que vai desde “as doenças naturais às perturbações psicológicas”.