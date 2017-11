Bárbara Guimarães reagiu esta sexta-feira à condenação de Manuel Maria Carrilho. O seu ex-marido foi condenado a quatro anos e seis meses de pena suspensa pelos crimes de violência doméstica, ofensas e ameaças à integridade física e injúrias.

A apresentadora partilhou no seu Instagram uma imagem sua com a legenda “serenidade”. A reação surge depois de o advogado ter dito que está feliz com a decisão.

No entanto, o advogado de Carrilho diz que são acusações falsas e que irá recorrer.