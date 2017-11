A EDP revelou esta quinta-feira os resultados referentes ao terceiro trimestre do ano e viu-se forçada a rever em baixa as estimativas os lucros e EBITDA relativos ao conjunto do ano. Na informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa fixa o resultado líquido recorrente esperado para este ano entre os 850 e os 900 milhões de euros, um valor inferior ao que era a estimativa de um lucro igual ou superior a 919 milhões de euros.

Já que respeita ao EBITDA recorrente, a fasquia era de 3,6 mil milhões de euros. Mas agora a EDP admite um intervalo diferente: entre 3,5 e 3,6 mil milhões.

A empresa justifica os ajustes nas estimativas com as adversidades na produção e comercialização na Península Ibérica. Entre elas estão o aumento dos preços das bolsas de eletricidade, maiores custos regulatórios e ainda volumes hídricos muito mais baixos do que era esperado.

No entanto, esta mudança nos cálculos da empresa não vai ter impacto na distribuição de dividendos. Apesar das revisões em baixa, a EDP vai manter o dividendo em 0,19 euros por cada ação.