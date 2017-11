Um estudo feito por cientistas da Universidade Dongguk, na Coreia do Sul, revelou que o hábito de comer sem companhia faz com que os homens corram um maior risco de sofrer de obesidade.

Segundo o The Independent, as mulheres também sofrem consequências diretas de comerem sem companhia, mas os cientistas afirmam que os riscos são maiores no sexo masculino.

O estudo analisou 7,725 adultos e concluiu que 45% dos homens que comem sozinhos estão mais propensos a sofrer de obesidade, pois este hábito aumenta a pressão sanguínea, os níveis de colesterol e o risco de ter gordura abdominal acumulada também é maior.

Os homens que fazem cerca de duas refeições por dia sem companhia têm 64% mais hispóteses de sofrerem da síndrome metabólica, uma condição que engloba a diabetes, pressão sanguínea alta e obesidade. Já as mulheres têm 29% de hipóteses de sofrer deste síndrome.