Os escândalos de assédio e abusos sexuais que envolvem figuras públicas têm abalado Hollywood, mas outras polémicas já assombraram esta indústria do cinema.

Figuras do cinema e televisão já estiveram envolvidas em homicídios e acidentes que chocaram o público. Recorde quais foram os crimes em Hollywood que mais chocaram os espectadores.

1. Sharon Tate, que era casada com o realizador Roman Polanski e estava grávida de oito meses foi assassinada por um grupo liderado por Charles Manson, em 1969. O grupo matou cinco pessoas nessa noite, na casa do realizador, porque Manson se queria vingar do antigo dono da propriedade.

2. Em 1987, Mathew Broderick, um ator, estava de férias com a sua namorada Jennifer Grey, a protagonista de Dirty Dancing, quando entrou numa estrada em contra-mão e acabou por colidir com outro carro. Os dois passageiros do veículo, mãe e filha, morreram.

3. Rebecca Schaeffer, uma atriz, foi assassinada por um fã, em 1989, quando tinha apenas 21 anos. O fã era obcecado pela atriz e não gostou de a ver a fazer uma cena romântica na televisão.

4. O primeiro super homem do cinema, George Reeves, ter-se-à suicidado com um tiro em 1959, no entanto, o ângulo da bala e ausência de pólvora nas mãos do ator apontam para uma teoria diferente.

5. Sal Mineo que contracenou com James Dean em ‘Fúria de Viver, foi morto com uma facada por um entregador de pizza.

6. Judith Barsi, uma menina de dez anos que participou em vários filmes foi assassinada a tiro pelo seu pai, que tinha um problema com o álcool. Os maus tratos eram frequentes e a menina acabou por morrer juntamente com a sua mãe, em 1988, quando o pai pegou fogo à casa e se suicidou a seguir.