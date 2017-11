O lutador irlandês, Connor McGregor, que perdeu em agosto o ‘combate do século’, deixou uma mensagem a Cristiano Ronaldo.

Connor está em 24º lugar na lista da revista Forbes, dos atletas mais ricos do mundo e afirmou que sonha em atinfir a marca do bilião. “Estou a dirigir-me para a marca do bilião de dólares. Ronaldo foi número 1 no ano passado. Eu fui número 24, com 34 milhões de dólares em receitas”, afirmou ao The Sun.

“No próximo ano, se continuar como está, o Floyd será o número 1, eu serei o número 2 e Ronaldo será o número 3. Se eu lutar mais uma ou duas vezes, ultrapasso Mayweather. Esse é o meu objetivo neste momento: ser o atleta mais bem pago da Forbes em 2018”, concluiu o lutador.