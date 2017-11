O PCP, que já tinha demonstrado a sua posição contra as decisões do estado espanhol face à Catalunha, publicou um comunicado onde considera que a instrumentalização da questão catalã está a ser usada para "sufocar justos sentimentos de identidade nacional e reforçar posições centralistas autoritárias tão do gosto do grande capital espanhol".

Para além de criticar a ação de Madrid, os comunistas consideram criticaram ainda aposição do governo português, apelando que "os órgãos de soberania de modo algum acompanhem e alimentem, como lamentavelmente o governo assumiu, qualquer deriva autoritária do governo e do estado espanhol".

Segundo o comunicado, o PCP espera que a resposta "assegure os direitos sociais e outros direitos democráticos dos trabalhadores e dos povos de Espanha, incluindo o catalão".