Donald Trump fez uma audição para participar no novo filme do Rei Leão? Não, é apenas uma brincadeira. Mas que está hilariante, está.

No Facebook do programa norte-americano The Tonight Show, apresentado pelo humorista Jimmy Fallon, foi publicado um vídeo intitulado ‘A audição de Donald Trump para o Rei Leão’, onde são comparadas algumas cenas do filme da Disney com intervenções do presidente dos EUA.

Vale a pena ver o vídeo