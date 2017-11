Uma menina de seis anos, Blair Smith, quer ser piloto e sempre que vai apanhar um voo veste um uniforme de piloto. A paixão pelos aviões surgiu depois do divórcio dos pais que a orbiga a viajar pelo menos duas vezes por ano, de Atalnta para Washington.

Segundo a Fox News, a menina recebeu o uniforme como prenda de aniversário e usa-o sempre que tem de viajar. Como a sua família viaja sempre com a mesma companhia aérea, a tripulação já reconhece a menina e começaram-na a tratar como uma cliente VIP.

A menina já se sentou no cockpit do avião, já visitou as instalações da companhia aérea e já recebeu uma asas para usar na lapela do seu uniforme.

Thanks to the early AM crew of @SouthwestAir flight 2535 from DCA to ATL for being so nice to future Captain Blair! pic.twitter.com/THMNk4SlLa