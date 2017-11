A revista Forbes fez uma lista com as melhores empresas do mundo para trabalhar, intitulada ‘Global 2000’. Duas delas são portuguesas.

As empresas nacionais eleitas pela Forbes para constar nesta lista são a Galp Energia e a Jerónimo Martins, que ocupam o 286º e o 274º lugares respetivamente.

Aqui fica o top 15 das melhores empresas:

15º Volkswagen;

14º: Celgene;

13º: Siemens;

12º: Northern Trust;

11º: Pentair;

10º: LG;

9º: Investor AB;

8º: IBM;

7º: Williams;

6º: Daimler;

5º: Noble Energy;

4º: Apple;

3º: Japan Exchange Group;

2º: Microsoft;

1º: Alphabet.