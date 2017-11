Esta quinta-feira, Lena d’Água terá feito uma publicação no seu Facebook, em que se mostrava profundamente triste com as dificuldades que tem passado ao longo dos últimos meses. Contudo o ‘post’ foi apagado, mas acabou por gerar uma onda de solidariedade por parte de dezenas de pessoas.

No entanto, apesar de toda a polémica, a cantora acabou por agradecer, no Facebook, todo o carinho e todo o apoio prestado.

“Impossível responder a todos o que quiseram vir dar-me abraços e força ali nas mensagens. Não se preocupem, está tudo bem”, garantiu a artista.