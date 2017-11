A Fenprof e a Frente Sindical de Docentes anunciaram uma greve nacional dos professores para o dia 15 de novembro.

Para o mesmo dia está marcada a discussão no parlamento do Orçamento de Estado para o setor da educação, com o ministro a marcar presença na Assembleia.

Em causa está o descongelamento das carreiras e a contagem do tempo total de serviço.

Mário Nogueira, da Fenprof, apelou a que os docentes se concentrassem à frente do parlamento no dia 15.