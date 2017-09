Madonna na Comporta a passear de cavalo. Madonna a procurar casa em Sintra. Os filhos de Madonna inscritos no Liceu Francês ou a jogar à bola na Academia do Benfica, no Seixal. E Madonna a viver oficialmente em Lisboa: “I used to be a basket case but now I Live in Lisbon!” [Costumava ser um cesto – caso – perdido mas agora vivo em Lisboa]. Foi desta forma e através de uma imagem de uma cozinha com cestos pendurados partilhada no Instagram que a consagrada cantora – para muitos rainha (da) – pop anunciou, no sábado, que as notícias sobre a sua presença em solo luso eram, como já era esperado, o preâmbulo para uma mudança mais definitiva.

Madonna nunca escondeu nas redes sociais, aliás, que andava por cá. E com a presença cada vez menos intermitente da cantora aumentou o corrupio à Quinta do Relógio, em Sintra, casa que teria alegadamente comprado. Na sexta-feira, porém, a revista Sábado desfez o boato, ao comprovar junto da Conservatória do Registo Predial de Sintra que o imóvel de interesse histórico pertence a Eva Berglund, de origem sueca, que falou coma revista e garantiu inclusivamente que a estrela pop nem tinha visitado a dita quinta, que continua à venda.

Onde irá viver definitivamente Madonna e os filhos continua, portanto, por descobrir. A revista Visão garante que a norte-americana viverá nos próximos seis meses no hotel Pestana Palace Lisboa, um palácio do século XIX restaurado na zona de Alcântara.

Uma questão de energia

Madonna parece estar, efetivamente, a viver um caso de amor com Portugal e não se coíbe de falar sobre isso. “A energia de Portugal é tão inspiradora. Sinto-me extremamente criativa e viva aqui e estou ansiosa por trabalhar no meu filme “LOVE” e fazer música nova. Este será o próximo capítulo no meu livro”, escreveu a estrela pop na mesma rede social, também no sábado, acrescentando que era tempo “de conquistar o mundo a partir de um ponto de vantagem diferente.”

Desta feita, a imagem que acompanhava a legenda mostrava uma versão feminista do Colosso de Rodes, em que a estátua do deus foi substituída por uma mulher. A publicação reuniu mais de sessenta mil gostos e tanto nesta imagem como na dos cestos sucederam-se os comentários de utilizadores – especialmente portugueses – a dar as boas vidas à intérprete de “Like a Virgin”.

Portugal parece estar cada vez mais na rota de grandes estrelas norte-americanas – enquanto Madonna anunciava a mudança, o ator Jason Segle, que interpretou Marshall na série “How I Met Your Mother”, passeava no Jardim da Estrela.