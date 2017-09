Rita Pereira fez esta segunda-feira, dia 4, uma publicação relacionada com a sua vida profissional. A atriz foi a escolhida pelo departamento Internacional da Women's Health, para ser capa do livro de estilo de vida saudável para toda a América Latina e fez questão de partilhar a novidade com os seus seguidores.

“A começar a semana com uma novidade que me deixa orgulhosa!!! Fui escolhida pelo departamento Internacional da Women's Health, para ser capa do livro de estilo de vida saudável para toda a América Latina!!! Para comemorar os 10 anos de WH”, disse a atriz na legenda da fotografia partilhada na sua cota do Instagram.