A polémica em torno da revelação de Maya sobre a alegada presença de um homem mistério no hotel onde a apresentadora das manhãs da TVI esteve hospedada em Provence, continua a dar que falar.

Cristina Ferreira esclareceu que o único homem com quem esteve foi o seu filho Tiago, de nove anos e que Maya só ‘poderia estar com visões’, contudo a taróloga voltou a falar no assunto e garante ter dito a verdade.

“Não tenho visões, porque não estava lá, logo não vi. Mas outra pessoa, que é minha amiga, estava instalada na mesma unidade hoteleira que a Cristina Ferreira e viu-a com um homem", disse Maya durante um programa de televisão.

Ao ser contactada pelo Portal Impala, a taróloga garante ainda que não se sentiu ofendida com as palavras da companheira de Manuel Luís Goucha: "Nada ofendida. Acho graça a estas coisas. É natural que a Cristina comente, no tom jocoso dela, que é também o tom do programa que apresenta. É o normal, é o registo dela e acredito que não teve qualquer intenção de me ofender mas sim de brincar".

Por fim, Maya deixa ainda um conselho: "Acho que devia ler o que está escrito e ouvir o que eu disse. Acho que as pessoas devem reagir, quando falam sobre elas mas, no caso, devia estar mais bem informada antes de falar. Como sempre haverá quem concorde comigo e quem não concorde. É a vida de quem se expõe como eu. Não tem só o lado bom", concluiu.