Um sismo de magnitude 3.2 na escala de Ritcher foi sentido na tarde desta segunda-feira em Lisboa, diz o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

De acordo com as informações do IPMA, o sismo ocorreu pelas 18h58 , cujo epicentro se localizou a cerca de 20 km a Oeste-Sudoeste de Peniche.

O Instituto garante que o abalo foi sentido nos concelhos de Peniche e Lourinhã e na região de Lisboa e não causou danos pessoais ou materiais.