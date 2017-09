O irmão mais novo do príncipe William já reagiu à notícia da chegada de um novo elemento real e garante que não podia estar mais feliz.

"Fantástico, ótimo, estou mesmo muito feliz por eles", disse Harry em entrevista aos jornalistas ao ser questionado sobre a terceira gravidez da duquesa de Cambridge.

O Palácio de Kesington anunciou, esta manhã, que Kate Middleton está novamente grávida, e que este será assim o quinto herdeiro ao trono de Inglatera, na linha direta de sucessão.

