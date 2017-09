Cristiano Ronaldo voltou a mostrar o seu lado mais sensível, proporcionando mais um momento único na vida de uma criança de nacionalidade brasileira.

A irmã mais nova do internacional português, Kátia Aveiro, foi uma das convidadas da última emissão do programa ‘A Hora do Faro’, tendo aproveitado a ocasião para surpreender um jovem de 13 anos, permitindo-lhe concretizar um dos seus sonhos: conhecer e ser conhecido por Cristiano Ronaldo.

Rodrigo tem 13 anos e a sua história comoveu o atleta. O seu maior sonho é ser jogador de futebol, contudo a sua vida não tem sido fácil. Os pais estão desempregados e nos últimos meses tem vindo a vender doces na rua para conseguir comprar fraldas para a sua irmã, que sofre de paralisia cerebral.

Cristiano Ronaldo não ficou indiferente e mandou una mensagem de apoio ao jovem.

"Olá, Rodrigo. É só para te mandar um abraço de muita força e para te dizer para acreditares no teu potencial. A minha irmã Katia esteve a dizer-me que tens muito talento e aquilo que te posso dizer é que sigas os teus sonhos e que trabalhes muito. As oportunidades vão surgir e espero que possas ter muita sorte no teu futuro. Um grande abraço, amigo", disse o internacional português.