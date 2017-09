“A Total assinou um acordo para ceder os restantes 15% que detinha no campo de Gina Krog, na Noruega, à Companhia do Kuwait para a Exploração de Petróleo no Estrangeiro (CKEPE)”, revelou a petrolífera francesa em comunicado.

“No enquadramento da gestão do nosso portefólio e optimização da nossa alocação de capital, decidimos abdicar totalmente da nossa parte no projeto Gina Krog e focarmo-nos em outras oportunidades na Noruega”, acrescentou a responsável pela exploração e produção da Total,

“Com a recente aquisição da Maersk Oil, a nossa posição no Mar do Norte será muito fortalecida, em especial da Noruega”, disse ainda Arnaud Breuillac.

No final de agosto a Total anunciou a compra da Maersk Oil por 7,45 mil milhões de dólares (6,35 mil milhões de euros), tornando-se o segundo maior operador no Mar do Norte, com explorações na Grã-Bretanha, Noruega e Dinamarca.

A Total já tinha vendido, em 2016, à CKEPE, 15% do Gina Krog. Juntando os dois negócios – o mais recente foi avaliado pelos kuwaitianos em 317 milhões de dólares – o acordo tem um valor superior a 600 milhões de dólares.

O Gina Krog, localizado no Mar do Norte, é controlado pela gigante norueguesa Statoil.