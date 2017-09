Novas informações divulgadas pelo ‘Le Dauphine’ dão conta que o suspeito do desaparecimento da lusodescendente Maëlys de Araújo, apresentava arranhões num braço e num joelho.

De acordo com o homem, os ferimentos foram feitos dias antes ao apanhar framboesas, contudo declarações da mãe desmentem a sua versão, já que não era hábito fazer esse tipo de trabalho.

A polícia destaca que este novo pormenor leva a crer que o homem, de 34 anos, estará mesmo envolvido no rapto da criança.

O suspeito foi detido, novamente, este domingo, e presente a tribunal no mesmo dia depois de terem sido descobertos vestígios do ADN da criança no painel do seu carro. Pouco depois, acabou por confessar que a criança esteve no interior do veículo, contudo o suspeito continua a alegar a sua inocência.

Maëlys, de 9 anos, está desaparecida desde o dia 27 de agosto.