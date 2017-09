Um dia depois da Coreia do Norte ter realizado o seu sexto ensaio nuclear, com uma alegada bomba de hidrogénio, o Conselho de Segurança das Nações Unidas voltou a reunir-se de emergência para debater o assunto e teve na representante dos Estados Unidos uma dos mais duras intervenções contra o regime de Kim Jong-un.

Nikki Haley, embaixadora dos EUA na ONU, pediu apoio aos restantes 14 membros do Conselho para castigar Pyongyang com as “mais fortes medidas possíveis” e revelou que a paciência norte-americana para com um país que está a “implorar por uma guerra” tem limites.

“A guerra nunca é algo que os Estados Unidos queiram. Não a queremos, mas a paciência do nosso país não é ilimitada”, assegurou a diplomata, citada pela BBC, defendendo ainda que é tempo de “esgotar todos os meios diplomáticos antes que seja tarde mais”.