A perspetiva de quem filma vídeos e de quem tia fotografias pode chegar a ser aterradora, mas a verdade é que esta pedra já se está a tornar numa atração turística no Brasil.

É conhecida como 'Pedra que Engole', e é uma das zonas favoritas dos brasileiros na Trindade, munícipio de Paraty, no Estado do Rio de Janeiro. Nestas formações rochosas corre água que desce a Serra do Mar, em direção à praia do Meio, mesmo no Parque Nacional da Bocaina.

Já não é uma coisa nova, mas só agora foi descoberto pela imprensa internacional. O New York Post e o Express.co.uk foram alguns dos órgãos de comunicação social que, nos últimos dias, deram destaque à “Swallow Rock” .