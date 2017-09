O tempo quente veio para ficar durante os próximos dias. As temperaturas elevadas e o céu limpo deverão permanecer durante toda a semana em todo o continente.

De acordo com o Instituto Português do Mar e Atmosfera, esta semana vai ser marcada pelo bom tempo com temperaturas a variar entre os 29º e os 38º graus de máxima.

Évora vai ser o distrito mais quente, com 38º graus na quinta-feira, seguido por Beja e Santarém com 37º.

O Norte e o Centro do país as temperaturas vão variar entre os 23º graus e os 27º.