Tiago Bettencourt, Dead Combo, Sean Riley & The Slowriders e King John são os principais nomes em cartaz. Os concertos estão marcados para os mais emblemáticos espaços de Belém, como o Claustro do Mosteiro dos Jerónimos, Museu Coleção Berardo, Museu Nacional de Arqueologia, Museu da Presidência da República, Jardins do Palácio de Belém, Museu Nacional dos Coches, Picadeiro do Museu dos Coches e ainda o Jardim da Praça do Império.

Tiago Bettencourt apresenta o novo álbum a editar no final do mês em concerto especial para o festival no Claustro dos Jerónimo. O escritor de canções, Sean Riley & The Slowriders, King John, os Trêsporcento e DJ Ride, numa sessão especial no Museu Berardo, atuam no primeiro dia.

No sábado, 16 de Setembro, é a vez dos Dead Combo e Cais Sodré Funk Connection. Octa Push, Surma, Joana Alegre, Marta Hugon e Jacarés também estão confirmados.

O Belém Art Fest dá ainda a oportunidade única de visitar as coleções dos museus em período nocturno, com visitas guiadas exclusivas. No Jardim do Império os visitantes vão ainda poder degustar uma variada oferta gastronómica de Street Food e ainda visitar um mercado português de design e artesanato.