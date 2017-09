Pedro Dias, conhecido por ser o triplo homicida de Aguiar da Beira, e que aguarda o seu julgamento em prisão preventiva, na cadeia de alta segurança em Monsanto, Lisboa, viu o seu nome ser envolvido numa tentativa de fuga da prisão.

Os guardas prisionais daquela cadeia, ao que tudo indica, descobriram pedaços de lençóis rasgados, entrançados entre si, e pendurados numa rede de arame farpado, com uma garrafa de vidro na ponta que estaria envolta com uma meia, e que tinha o nome do recluso escrito, noticia o Correio da Manhã.

Esta descoberta foi feita na quinta-feira passada, durante uma ronda que estava a ser feita por um guarda à cobertura da cadeia.

Segundo o CM, o guarda que descobriu as coisas chamou os seus colegas, para os avisar da situação, e rapidamente foi descoberto o nome de Pedro Dias.

A hipótese que se coloca é que Pedro Dias iria tentar escalar a parte que é protegida com rede, mas a tentativa terá saído falhada.

Foram realizadas buscas na cadeia, de forma a apurar toda a situação, mas fonte prisional garantiu ao CM que não faltava nenhuma meia na instituição.

Contudo, de acordo com a mesma fonte, foi ordenada abertura de um inquérito, mas esta acredita na inocência de Pedro Dias, admitindo que possa ter sido armada uma cilada para o prejudicar ou passar uma mensagem.