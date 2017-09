Dois dos génios do futebol da atualidade, Neymar, atual jogador do PSG, e Gabriel Jesus, menino de ouro do Manchester City, decidiram inovar na parte do aquecimento no treino da seleção brasileira.

Enquanto os restantes colegas davam a habitual volta ao estádio na conhecida corrida de aquecimento, Neymar e Jesus decidiram arriscar um pouco e fazer o mesmo, mas... com a bola a acompanhar.

Basicamente, os dois colegas trocaram passes enquanto corriam com um pequeno pormenor: sem deixar a bola cair no relvado durante praticamente um minuto.

A seleção brasileira está neste momento a preparar o embate frente à Colômbia, adversária da qualificação para o Mundial2018.