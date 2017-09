A UEFA divulgou esta segunda-feira a lista de inscritos do Sporting para a fase de grupos da Liga dos Campeões. Nessa lista, o grande destaque vai para a ausência de Adrien Silva.

Apesar de a transferência do jogador ainda não estar confirmada e estar dependente da aprovação da FIFA, que começa hoje a analisar o caso do médio, o ex-capitão leonino já não faz parte das opções do treinador.

Estes são os 25 jogadores inscritos:

Guarda-redes: Rui Patrício, Romain Salin;

Defesas: Jonathan Silva, Fábio Coentrão, Sebastián Coates, André Pinto, Jérémy Mathieu, Tobias Figueiredo, Piccini e Stefan Ristowski;

Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Bruno César, William Carvalho, Rodrigo Battaglia, Mattheus, Petrovic, João Palhinha;

Avançados: Iuri Medeiros, Gelson Martins, Alan Ruiz, Bas Dost, Daniel Podence, Seydou Doumbia e Gelson Dala.