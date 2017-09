As férias judiciais acabam de terminar e há muitos processos que parecem quase fechados mas não têm sequer o fim à vista. Mesmo nos chamados megaprocessos em que já houve condenações, a execução das penas pode ainda vir a demorar: é o caso do Face Oculta, do BPN e mesmo do chamado caso BPN/Homeland. Mas se já houve condenações e se nos casos que têm Armando Vara e Duarte Lima como peças centrais até já não é possível interpor recursos para o Supremo, por que motivo ainda não estão a ser cumpridas as penas?

A resposta é relativamente simples e já todos a ouvimos, porém nem sempre se entende o porquê: só após o trânsito em julgado de uma decisão, ou seja, o momento em que dela não pode existir mais recursos ou pedidos de aclaração é que as penas podem ser executadas, isto para garantir os direitos das cidadãos. Vamos por partes.

Caso BPN

No processo principal do BPN, em que Oliveira Costa foi condenado a 14 anos de prisão por falsificação de documentos, fraude fiscal qualificada, burla qualificada e branqueamento de capitais, ainda se aguardam prazos de recurso da decisão de primeira instância.

Neste momento, não se prevê qualquer decisão da Relação de Lisboa antes do final do próximo ano – isto porque o processo foi considerado de especial complexidade, o que, caso seja pedido, pode dilatar os prazos de resposta do Ministério Público e da defesa de cada um dos arguidos – em vez de 30 dias têm 60 para responder. “Está-se ainda em recursos entre a primeira instância e a segunda instância, sendo previsível que o acórdão da Relação só seja conhecido mais para o final do próximo ano, podendo daí ainda serem apresentados novos recursos”, explicou ao i fonte conhecedora do processo.

Neste processo em que se investigou uma suposta falsificação da contabilidade do Banco Português de Negócios (BPN), bem como a montagem de um esquema de contabilidade paralela no Banco Insular, foram condenados 12 dos 15 arguidos – além de Oliveira Costa, também Luís Caprichoso, Vaz Mascarenhas e Francisco Sanchez foram condenados a penas de prisão efetiva. Aos restantes oito arguidos, o tribunal decidiu aplicar penas suspensas.

Em maio deste ano, quando leu o acórdão, o juiz Luís Ribeiro considerou mesmo que se tratou da “maior burla da história da Justiça portuguesa julgada até ao momento”.

Caso BPN/Homeland

No que toca ao BPN/Homeland, que se centra na compra de terrenos em Oeiras, um negócio que viria a revelar-se ruinoso para o BPN, a situação é ligeiramente mais complexa, uma vez que já houve uma decisão de primeira instância e uma confirmação da Relação de Lisboa. Como a pena aplicada aos arguidos é inferior a oito anos de prisão, não é passível de qualquer recurso para o Supremo Tribunal de Justiça. Porém, a lei permite que sejam apresentados pedidos de aclarações, que suspendem também a execução da pena.

Após a defesa de Duarte Lima ter apresentado um pedido de aclaração na Relação no ano passado, o i sabe que este foi finalmente aceite pelo Supremo em Julho. Se depois disso saírem reforçadas as decisões anteriores, a defesa do ex-líder da bancada parlamentar do PSD poderá ainda alegar inconstitucionalidades para o Tribunal Constitucional, o que é previsível que aconteça, uma vez que em momentos anteriores deste processo já foram invocados essas questões. A resposta do Supremo, que agora se espera, pode ainda demorar, dado que não há arguidos presos no processo.

Fontes judiciais ouvidas pelo i, explicam que caso venham a ser invocadas irregularidades para o Constitucional, o presidente desse tribunal pode ter de pedir escusa de qualquer intervenção, dado ter sido de Costa Andrade um dos pareceres dados a Duarte Lima.

Mas afinal em que consiste este processo? Em novembro de 2014, o coletivo da 7.ª Vara Criminal de Lisboa, presidido pela juíza Filipa Valentim, deu como provado que o ex-líder da bancada parlamentar do PSD e o seu sócio Vítor Raposo terão burlado o Banco Português de Negócios (BPN) na compra de terrenos em Oeiras. Mas não foram os únicos condenados. Também foram condenados Francisco Canas e os advogados que representavam a família Neta Franco no negócio dos terrenos.

As penas acabariam por ser reduzidas no ano passado pela Relação de Lisboa. Os desembargadores Rui Rangel (relator) e Francisco Caramelo decidiram reduzir a pena de dez anos de prisão a que Duarte Lima tinha sido condenado pela 7.ª Vara Criminal de Lisboa para seis anos de prisão, tendo os restantes quatro arguidos visto também diminuidas as suas penas.

A de Vitor Raposo passou de seis para quatro anos de prisão, por burla qualificada. Francisco Canas, que tinha sido condenado a quatro anos de prisão por branqueamento de capitais, viu a pena ser reduzida para três anos. Mas neste caso tudo ficou sem efeito, dado que o arguido faleceu entretanto.

Já os advogados João e Pedro Almeida e Paiva viram a Relação fixar as suas penas em dois anos e seis meses e dois anos de prisão, respetivamente. Inicialmente os advogados que representavam os herdeiros dos terrenos adquiridos pelo fundo de Duarte Lima e Vitor Raposo tinham tido condenações de quatro e dois anos de prisão.

O fundo imobiliário Homeland está no centro de todo este caso. Foi constituído em 2007 para a aquisição de terrenos em Oeiras “com grande expectativa de valorização em futuro próximo” e era detido em 85% (8,5 milhões de euros) por Pedro Lima – filho de Duarte Lima –, e Vítor Raposo, e ainda em 15% pelo Fundo de Pensões do BPN.

Caso Face Oculta

Também Armando Vara e os restantes arguidos condenados no chamado caso Face Oculta ainda não estão a cumprir pena por não ter havido trânsito em julgado da decisão – mesmo já tendo existido também uma condenação de segunda instância de que não se pode recorrer para o Supremo (excepto no caso do empresário Manuel Godinho condenado a 15 anos e dez meses). Segundo o i apurou, neste momento a defesa de Armando Vara e de outros arguidos espera a resposta à arguição de nulidades feita junto da Relação do Porto e só depois disso é que poderá avançar para o Constitucional.

O tribunal da Relação do Porto confirmou em abril deste ano a decisão de primeira instância de condenar Armando Vara a cinco anos de prisão efetiva no âmbito do caso Face Oculta. O antigo governante viu assim negado o recurso que interpôs no final de 2014. Vara foi condenado por crimes de tráfico de influência.

Também José Penedos, outra das peças-chave no esquema de corrupção que beneficiava o sucateiro de Ovar Manuel Godinho, viu a Relação manter a sua pena de prisão efetiva de cinco anos.

Já o empresário Manuel Godinho foi condenado em setembro de 2014 a uma pena de 17 anos e meio de prisão (em cúmulo jurídico) por cerca de cinco dezenas de crimes, como corrupção, tráfico de influências, associação criminosa, furto, falsificação e perturbação de arrematação pública e burla. Os desembargadores decidiram agora reduzir a pena para 15 anos e dez meses.

A Relação do Porto decidiu atenuar igualmente as penas aplicadas a 31 arguidos. No total no caso Face Oculta foram condenados 36 arguidos (entre os quais duas pessoas coletivas), onze deles a penas de prisão efetivas.