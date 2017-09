Era diretor delegado do Teatro Municipal de Faro e criador do festival F que este fim de semana se realizou na cidade algarvia. Guerreiro começou por deixar marcar em Loulé quando criou o Festival MED, impulsionou a Noite Branca e ajudou a reabilitar o Cine-Teatro Louletano.

"O Festival F perdeu, esta madrugada, o seu principal mentor. Arquitecto de afectos e de sorrisos, Joaquim Guerreiro ergueu toda a vida pontes entre as pessoas. Homem sábio, cosmopolita, corajoso e realizador, sonhou o Festival F antes de qualquer um de nós. Fez este F ser também um F de Amor. Do amor que tinha pela arte, pela vida, por Faro e pelo Algarve. Hoje fazemos o nosso festival cobertos pela dor de o ver desaparecer, mas sempre com a sua liderança e inspiração como mote. Joaquim Guerreiro permanecerá para sempre em tudo o que for este festival. Não o saberemos fazer de outra forma. Honremos a sua memória, celebrando o seu notável percurso e o Festival F que tanto amava. E celebremos sobretudo a sua vida, curta demais para o tanto que fez e o outro tanto que haveria ainda de fazer. Por Faro, pelo Algarve e por todos nós, obrigado Joaquim", escreveu em comunicado a organização.-