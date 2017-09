A seleção portuguesa de râguebi do escalão de Sub-20 continua a dar cartas por esse mundo fora, depois da conquista do Rugby Europe Championship, em abril.

No passado sábado, a equipa das quinas derrotou a seleção de Hong Kong por 31-24, triunfo que, somado à vitória sobre o Uruguai (20-18) na jornada inaugural do grupo B do World Rugby Trophy, coloca os comandados por António Aguilar e Luís Pissarra em posição privilegiada para aceder à final.

O derradeiro obstáculo antes desse hipotético encontro é a equipa das Ilhas Fiji, com quem Portugal jogará na próxima quarta-feira, em Montevideu, capital do Uruguai.

Jorge Abecassis (16 pontos), Rodrigo Freudenthal (5) e Duarte Costa Campos (5) pontuaram para os "lobos" no triunfo contra Hong Kong, e ainda viram a equipa de arbitragem atribuir a Portugal um ensaio de penalidade, equivalente a outros cinco pontos.