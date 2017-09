O organismo que rege o futebol internacional começou a analisar hoje o processo de transferência de Adrien Silva do Sporting para o Leicester City, e enquanto se espera por uma decisão sobre a validade ou invalidade da inscrição do futebolista na Federação Inglesa, pelo menos uma coisa parece certa: o ex-capitão leonino não regressa a Alvalade.

De acordo com o jornal “A Bola”, as direções dos dois clubes acordaram que, independentemente da deliberação da FIFA, Adrien mudar-se-á imediatamente para Inglaterra para se juntar ao campeão inglês de 2015/2016.

A transferência do médio para o futebol inglês está suspensa desde as primeiras horas do dia 1 de setembro, devido ao atraso no envio dos documentos necessários para a sua inscrição na Premier League.

Caso a FIFA rejeite a referida inscrição, o jogador de 28 anos ficará a treinar com o plantel do Leicester City e só poderá ser utilizado em jogos oficiais a partir de janeiro, quando o mercado de transferências reabrir.