“Temos ouvido preocupações em relação a investidores estrangeiros – muitas vezes empresas públicas – controlarem empresas que detêm tecnologias chave”, diz a comissária europeia da Concorrência.

“Não é um assunto fácil. Precisa de ser ponderado com cuidado antes de decidirmos como agir. Estamos neste momento a trabalhar no tema, e deveremos apresentar propostas concretas no outono”, revelou Margrethe Vestager, citada pela agência Bloomberg.

Em julho a Alemanha impôs regras semelhantes, permitindo ao governo bloquear aquisições estrangeiras de empresas de tecnologia de ponta. A lei foi redigida depois da chinesa Midea Group ter proposto comprar a fabricante de robôs Kuka no ano passado, o que levou o ministro da Economia da Alemanha a apelar a uma contraproposta europeia.

O negócio acabou por ser concretizado sem qualquer interferência das autoridades alemãs ou europeias.

As autoridades de concorrência europeia têm a palavra final sobre se os negócios afetam a concorrência. Os governos dos países europeus podem impedir negócios que afectem interesses nacionais como a defesa, energia, estabilidade financeira ou segurança.