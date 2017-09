André Silva, membro da Comissão Política do PAN – Pessoas-Animais-Natureza – fez uma publicação no perfil do seu Facebook, onde faz duras críticas ao Chef Ljubomir Stanisic, na sequência de uma entrevista dada ao Expresso.

O deputado criticou a afirmação do Chef, em que este diz: “Faz-me feliz dar um tiro num pombo ou num faisão, matar um javali e ir lá com a faca sangrá-lo, tirar-lhe o sangue todo, fazer-lhe festinhas enquanto o sangue lhe cai pelo pescoço”.

Segundo André Silva, “esta afirmação está relacionada com um padrão comportamental e/ou traço de personalidade caracterizada em parte por um comportamento antissocial, ausência de capacidade de empatia/ ou remorso e baixo controle comportamental e, por outro, pela presença de uma atitude de dominância desmedida”, critica.

Na opinião do deputado do PAN, Ljubomir Stanisic é “completamente desorganizado e com distúrbios emocionais”.