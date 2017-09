Um dos membros mais procurados de sempre da máfia italiana foi detido no Uruguai, após 23 anos em fuga, adiantou o ministro do Interior italiano esta segunda-feira.

O italiano tem 56 anos, e é acusado de vários crimes, entre os quais ligações à máfia e tráfico de droga. Segundo o jornal italiano La Repubblica, Rocco Morabito era um dos cinco criminosos considerados mais perigosos pelas autoridades italianas.

Morabito foi detido em Punta del Este, no Uruguai, e este foi o resultado de uma investigação feita, que contou com a colaboração das autoridades dos dois países, afirmou o Ministério do Interior italiano em comunicado.

Rocco era procurado desde 1994, após ter sido apanhado num negócio de cerca de 6,72 milhões de euros que envolvia tráfico de cocaína.

Além disso, as autoridades detiveram também a sua mulher, de 54 anos, de nacionalidade angolana e com passaporte português.