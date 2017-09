O homem, suspeito de raptar a menina de 9 anos, foi detido, novamente, este domingo, e presente a tribunal no mesmo dia.

Segundo noticia o Correio da Manhã, este já terá admitido às autoridades francesas que a menor esteve no seu carro, onde foi encontrado o seu ADN.

De acordo com a agência espanhola EFE, as autoridades explicaram, em comunicado, que o homem era um dos que tinham sido detido na semana passada, no decorrer da investigação deste caso.