Imaculada. Foi assim a vitória de Lewis Hamilton e da Mercedes no Grande Prémio de Itália de Fórmula 1 disputado ontem em Monza. O piloto britânico não deu quaisquer hipóteses à concorrência e ascendeu à liderança do Mundial na despedida do calendário do continente europeu, com a Mercedes a fazer a dobradinha, mercê do segundo lugar de Valtteri Bottas, reforçando assim a liderança no campeonato de Construtores.

Hamilton dominou do início ao fim. O inglês saiu da 69ª pole-position da carreira (um recorde absoluto que havia estabelecido na véspera) e só perdeu o comando da corrida quando foi à box para a troca de pneus, uma volta antes de Bottas. Recuperou-o logo na volta seguinte e não mais o largou, conseguindo a sexta vitória da temporada contra quatro de Vettel. O alemão da Ferrari – escuderia que festeja 70 anos –, que partiu do sexto lugar da grelha, terminou no terceiro posto, a 36 segundos de Hamilton e a 32 de Bottas, e está agora a três pontos do novo líder da classificação geral, quando faltam disputar sete corridas no campeonato.

Este foi, de facto, um dia muito complicado para os Ferrari, que nunca conseguiram fazer frente à potência do motor Mercedes, numa das pistas mais rápidas da época. Até mesmo Kimi Raikkonen acabou por se deixar ultrapassar por Daniel Ricciardo, o único a começar com os pneus macios e a ficar com os supermacios para o final. O piloto da Red Bull partiu do 16º lugar da grelha, mas viria a terminar no quarto posto depois de uma ultrapassagem de grande nível ao finlandês da Ferrari.

No fim da corrida, Lewis Hamilton não foi de falsas modéstias, assumindo ter conseguido um triunfo “tranquilo”. “Não diria que hoje foi mais excecional do que noutras vezes. Foi muito, muito simples: não cometi erros. Tive muito andamento nas mãos, só tive de tomar conta do carro. Consegui salvar o motor porque não queríamos ser pressionados por trás. Foi um dia invulgar, é diferente de vir de trás e ganhar. Hoje foi mais tranquilo. Só queria que o carro continuasse inteiro”, sentenciou o piloto britânico.

Vettel, por seu lado, reconheceu a superioridade da Mercedes por esta altura, mas lembrou que ainda faltam algumas batalhas até final. “Monza é uma pista muito específica: se não se tem 100 por cento de confiança pode-se perder bastante tempo facilmente. Não estou muito preocupado. Estou ansioso pelas próximas corridas, sei que esta equipa ainda tem muito para dar. Precisamos de continuar a puxar. A Mercedes é muito forte, está um pouco à frente nesta altura, mas ainda não chegámos ao final da época. O mais importante é liderar depois da última corrida. Das corridas ninguém se lembra”, atirou o alemão. A próxima corrida disputa-se no dia 17 deste mês, em Singapura.