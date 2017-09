Cerca de seiscentas mil pessoas assistiram ao segundo dia da Red Bull Air Race, e houve um aumento do número de ocorrências, na maior parte por insolação, mas "o facto de a temperatura ter baixado diminuiu o número de casos", explicou António Táboas, diretor regional do Norte do Instituto Nacional de Emergência Médica.

O comandante operacional distrital de operações de socorro do Porto, Rodrigues Alves, informou que foram dez as entidades que estiveram envolvidas no esquema de segurança montado para o período em que decorreu o evento.