De acordo com a procuradoria de Grenoble, o suspeito de 34 anos voltou a ser detido, este domingo, devido ao aparecimento de novas provas no caso, que contradizem, ao que tudo indica, a versão dos factos que terão sido, inicialmente, relatados às autoridades.

O homem foi apresentado ao juiz de instrução criminal, este domingo, e terá sido confrontado com inconsistências entre o testemunho e a prova recolhida. No entanto, voltou a negar ter cometido o crime.

Segundo avança o jornal "Le Dauphine", as autoridades terão encontrado vestígios de ADN da menina no carro do homem.

Em comunicado, a procuradoria revelou que o juiz de instrução não terá ficado convencido com as explicações apresentadas e que terá optado por acusar o suspeito do sequestro da menina portuguesa.

Recorde-se que Maëlys de Araújo, de 9 anos, desapareceu há mais de uma semana, durante uma festa de casamento em França.

O homem detido era um dos convidados do casamento.