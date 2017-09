A fraqueza de Trump e a infantilidade de Kim: uma combinação explosiva

Quando apresentou a sua candidatura à Casa Branca, Donald Trump cultivou a imagem de um homem pragmático, convicto e determinado. Ao contrário dos políticos a que estávamos habituados, peritos num discurso cauteloso e de meias-tintas, Trump não tinha papas na língua e desafiava o consenso do politicamente correto com afirmações controversas.

Parecia saber o que queria e capaz de decidir na hora, sem hesitações. Pouco importava que o considerassem primário: muita gente estava farta dos políticos de carreira, decerto mais polidos e sofisticados, mas também ambíguos, incapazes de correr riscos e paralisados pelo receio de desagradar. Acontece que este “atrevimento” de Trump se tem revelado um sinal não de firmeza, mas de precipitação. Não uma demonstração de força, mas uma fraqueza. E vem-se traduzindo numa presidência errática, incapaz de impor os seus desígnios e marcada por uma instabilidade nunca vista na Casa Branca. Este traço tem sido explorado à saciedade pelos inimigos do Presidente americano, nomeadamente o jovem líder da Coreia do Norte. Kim Jong-un percebeu que Trump vai atrás de todos os engodos que lhe coloquem à frente e – com a aparente conivência da China – vai desafiando calmamente o Ocidente com uma escalada de provocações inaceitáveis. Tal como as crianças, também os líderes das nações têm o seu arsenal de brinquedos que fazem desfilar com deleite.

Se Kim Jong-un e Trump são infantis o suficiente para querer usar os seus é algo que nos deve deixar muito preocupados, porque até aqui nenhum dos dois tem dado mostras de grande discernimento. E estes brinquedos, ao contrário dos soldadinhos de chumbo que se colocam em cima de um tabuleiro de jogo, das pistolas de fulminantes ou dos automóveis de miniatura, podem matar milhões de pessoas enquanto o diabo esfrega um olho. A fraqueza de Trump e a infantilidade de Kim: uma combinação explosiva José Cabrita Saraiva EDITORIAL