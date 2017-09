Imagens curiosas que chegam de Inglaterra, mais precisamente Londres, onde neste sábado se disputou um encontro de solidariedade para com as vítimas do incêndio da Grenfell Tower, no passado dia 14 de julho, que matou mais de 70 pessoas.

José Mourinho participou no encontro, entrando na equipa de Alan Shearer... como guarda-redes, para o lugar do antigo internacional inglês David James. O treinador do Manchester United mostrou-se bastante interventivo, com tentativas de socar a bola após canto, estiradas convincentes... ou talvez não e até um penálti quase defendido e outro convertido.

Pelo meio, viu ainda um cartão amarelo por... demorar a repor a bola em jogo. Veja o vídeo aqui: