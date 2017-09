O estudo de clima organizacional e desenvolvimento do capital humano “Índice da Excelência”, promovido pela Neves de Almeida | HR Consulting, quer ajudar a potenciar os elementos com impacto na motivação dos profissionais e nos resultados operacionais a alcançar.

A iniciativa almeja ainda alertar o tecido empresarial português para a importância das temáticas relacionadas com a gestão estratégica das pessoas, com a avaliação e identificação deste fator, para que seja reconhecido pelo público.

“O conceito de Excelência apenas faz sentido se for entendido enquanto resultado de uma evolução contínua, que tenha por objetivo superar patamares já alcançados”, diz Pedro Rocha e Silva, Partner da Neves de Almeida | HR Consulting.

Para tal, acrescenta, é imperativo “ultrapassar uma certa ideia de estagnação e comodismo nas organizações, potenciando o papel do seu capital humano e a sua diferenciação” o que é apenas possível se as organizações puderem “identificar os aspetos que mais valorizam e aqueles onde haverá maior potencial de melhoria”.

A primeira edição deste estudo contou com as respostas a questionário de mais de 46 mil colaboradores de quase 200 empresas e para a segunda edição da iniciativa Pedro Rocha e Silva acredita que “a oportunidade para nos posicionarmos em níveis mais elevados de satisfação, nomeadamente no que à gestão de recursos humanos diz respeito, é notória”.

“Se existe algo que pudemos constatar na primeira edição deste estudo é que existe vontade e empenho nas organizações para melhorar os seus processos, manter os seus colaboradores mais felizes e crescer através dos RH”, diz o responsável.

O “Índice da Excelência” permite às organizações participantes ter informação de gestão de apoio à tomada de decisão sobre aspetos estratégicos das suas atividades. Ao mesmo tempo dá voz aos colaboradores, envolvendo-os em questões relevantes para as empresas.

Estas terão acesso a um conjunto de resultados que lhes permitirão conhecer quais as áreas de maior e menor satisfação e compará-las com o mercado. A inscrição neste estudo vai ajudar aindas as organizações a serem reconhecidas publicamente.