Domingo gordo para as modalidades do Sporting, com motivos para festejar no futebol feminino e no andebol.

Primeiro as senhoras: no Estádio Cidade de Coimbra, as leoas venceram a Supertaça por 3-1, após prolongamento, voltando a derrotar o Braga - que já havia sido segundo no campeonato e perdido também a Taça de Portugal para o clube lisboeta.

Mais uma vez, Ana Capeta voltou a ser decisiva: depois de ter dado a Taça ao Sporting, a avançada saiu do banco aos 80 minutos, com o Sporting em desvantagem - perdia desde os 12 minutos, devido a um golo da espanhola Pauleta. Capeta empatou a partida aos 90'+2' e viria a marcar mais dois golos na segunda parte do prolongamento (110' e 120'), garantindo assim a conquista de mais um troféu.

No andebol, os leões garantiram a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões, ao vencer (curiosamente também após prolongamento) o Alpla HC Hard por 35-34 na final do torneio preliminar, que se disputou na Eslováquia.

O Sporting, que na temporada passada conquistou o campeonato e a Taça Challenge, vai ficar no grupo D da principal competição continental de clubes, tendo como adversários o HC Metalurg, o Montpellier HB, o HC Motor Zaporozhye, o Besiktas Mogaz HT e o Chekhovskie Medvedi.