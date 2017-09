O West Ham vai avançar com um processo judicial contra Nuno Saraiva, diretor de comunicação do Sporting. A revelação partiu de Dave Sullivan Jr, filho de Dave Sullivan, presidente dos Hammers, e também ele acionista do clube que protagonizou uma das grandes novelas do mercado de verão relacionada com William Carvalho.

"O West Ham vai iniciar um processo judicial contra o Diretor de Comunicação do Sporting para provar que uma oferta escrita [por William Carvalho] foi feita a Bruno de Carvalho, presidente do Sporting. Dizer que não foi feita uma oferta não faz sentido e é uma difamação grave", escreveu o dirigente do West Ham no Twitter.

Nuno Saraiva, recorde-se, tinha negado a existência de qualquer proposta do West Ham por William Carvalho e desafiado o clube londrino a provar que a mesma (ou as mesmas) tinham acontecido.

West Ham are commencing legal proceedings against the communications director of sporting Lisbon as a written offer for the player was made — DAVE SULLIVAN JNR (@DaveSulley) 3 de setembro de 2017