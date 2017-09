Vanessa Fernandes conquistou este domingo a primeira edição do Ironman em Portugal, num evento realizado na baía de Cascais, ao terminar a prova em 4:33.12 horas. Na prova masculina, o português Bruno Pais alcançou o terceiro lugar.

Medalhada olímpica nos Jogos de Pequim, em 2008, Vanessa Fernandes, atleta do Benfica, superou uma das favoritas à vitória, a espanhola Sarah Loher, que terminou no segundo lugar, com 4:34.02. Em terceiro ficou a austríaca Sylvia Gehnboeck, chegando dois minutos e 40 segundos depois.

No sector masculino, Bruno Pais, campeão nacional e atleta do Estoril, conseguiu terminar os 113 quilómetros em terceiro, em 4:15.36 horas. O francês Denis Chevrot, que fez a prova em 3:55.02 horas, terminou em primeiro, seguido do suíço Philipp Koutny (3:57.45).

Nos restantes portugueses em prova, destaque para Mário Machado, que terminou no sétimo posto da geral (4:20.30), um minuto e 13 segundos acima do terceiro luso, Carlos Cruz, que ficou na nona posição.