No seguimento de um congresso de cinco dias em Bogotá, Colômbia, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC) transformaram-se oficialmente num partido político chamado Força Revolucionária Alternativa Comum (FARC). O acrónimo manter-se-à, mas o logo será mudado para uma rosa com uma estrela de cinco pontas no seu centro e por cima das letras "FARC" em verde.

"Para alguns o acrónimo FARC carrega uma carga negativa, mas também representa a nossa história. Vamos continuar com o conflito, mas por meios legais", anunciou Iván Márquez, membro do secretariado da organização. Para a nova organização, o novo logo representa um desejo de transformar a rosa num símbolo de unidade. "Sempre que as pessoas virem uma rosa vão pensar nas FARC", complementou Márquez.

As FARC e o governo colombiano assinaram um acordo de paz no ano passado depois de mais de 52 anos de um violento conflito que causou milhares de mortos e desaparecidos e que deslocou mais de seis milhões de pessoas das suas casas.

Em 2018 realizar-se-ão eleições presidenciais na Colômbia e as FARC pretendem apresentar um candidato próprio.