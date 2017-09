Lisboa continua a atrair cada vez mais celebridades. Desta vez foi um dos atores principais da série norte-americana “How I met your mother” que foi visto pelas ruas da capital.

Jason Segel, que na série interpreta Marshall Eriksen, foi já visto em vários pontos da cidade durante este fim de semana.

Hoje à tarde o ator foi visto a passear com a sua namorada, Alexis Mixter, no Jardim da Estrela e ontem o casal passou pelo bar e restaurante Cave 23.

Há três dias o ator passou pela Comporta onde almoçou no restaurante Sal, de acordo com as várias fotos partilhadas no Instagram e no Twitter.