O ministro britânico responsável pelo Brexit negou hoje que Theresa May esteja prestes a aprovar uma "lei de divórcio" entre o seu país e a União Europeia com o pagamento de 50 mil milhões às instâncias europeias. Para Davis a história é "descabida...e completamente errada" por a posição do Reino Unido ainda não estar decidida. O ministro declarou ainda que não existe qualquer obrigação legal que obrigue o Reino Unido a pagar verbas ao projeto europeu depois de sair do bloco, concendo, no entanto, que existem obrigações "morais e políticas" para se chegar a um acordo financeiro.

Em resposta a Michel Barnier, chefe dos negociadores da União Europeia, que recentemente afirmou que não se tinha feito "nenhum progresso concreto" nas negociações, David Davis disse que Barnier "parecia um pouco tonto porque há claramente várias coisas que conseguimos...". As ofensas não se limitaram ao negociador, sendo também dirigidas à própria Comissão Europeia, que "se coloca si própria numa posição tonta quando diz que nada foi alcançado, quando alcançámos coisas muito importantes".

As negociações do Brexit entre o Reino Unido e a União Europeia têm sido marcadas por um crescente antagonismo entre as duas partes. A terceira ronda de negociações começou na semana passada com Michel Barnier a avisar Londres para "começar a ser séria" nas negociações.