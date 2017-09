Angela Merkel e Martin Schulz participam hoje num frente-a-frente televisivo que poderá ser importante para as eleições legislativas alemãs de 24 de setembro. Há ainda muitos eleitores indecisos entre a atual chanceler conservadora (CDU-CSU) e o novo líder dos sociais-democratas (SPD).

Merkel tem uma vantagem de 17 pontos em relação a Martin Schulz, de acordo com as últimas sondagens. Schulz espera conquistar muitos dos eleitores indecisos para o seu lado com este debate. As previsões apontam para quase 30 milhões de espetadores neste debate, metade do eleitorado total, de acordo com a empresa de sondagens Forsa.

A realização do debate originou uma polémica quando os quatros canais televisivos que o vão transmitir propuseram alterações com a intenção de promoverem um debate mais espontâneo e profundo. Merkel foi acusada de manipular o formato do debate depois de ter ameaçado não comparecer, na sequências das propostas de alteração apresentadas.

Em declarações ao Der Spiegel, Merkel declarou que "um político deve ser livre para decidir se aceita um convite para participar num programa". A espontaneidade e a eloquência são pontos fortes de Angela Merkel como líder política e, portanto, o formato do debate poderia beneficiar Schulz.