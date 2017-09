Poucos dias depois de ter feito um míssil de médio alcance sobrevoar o território japonês, a Coreia do Norte voltou a pisar a provocar a comunidade internacional, com a realização do seu sexto ensaio nuclear.

O regime de Kim Jong-un testou com sucesso uma nova bomba de hidrogénio – uma arma mais poderosa que a bomba atómica – e garantiu que esta poderá ser carregada num míssil balístico intercontinental.

O anúncio da realização do teste foi feito pela televisão estatal de Pyongyang e confirmado pelas autoridades japonesas, que registaram o sismo artificial causado pelo mesmo.