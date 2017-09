A cantora norte-americana já está oficialmente a viver em Lisboa, é a própria a confirmá-lo no seu Instagram, onde também dá as boas-vindas à mudança na sua vida.

“I used to be a basket case but now I Live in Lisbon” (eu costumava ser uma caso perdido mas agora vivo em Lisboa), lê-se na legenda de uma fotografia que Madonna partilhou, onde se vê a imagem daquela que pode ser a sua nova cozinha.

Na publicação imediatamente anterior, a rainha da pop já tinha elogiado a energia de Portugal, afirmando que se sentia criativa e inspirada. “It's time to conquer the world from a different vantage point” (É tempo de conquistar o mundo a partir de outro ponto estratégico”, ercreve.

I used to be a basket case but now I Live in Lisbon! 🇵🇹♥️💯🎼🐎🍷💃🏻😂 👜! Uma publicação partilhada por Madonna (@madonna) a Set 2, 2017 às 10:02 PDT